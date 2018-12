Cara Mudah Bikin Best Nine Buat Diunggah ke Instagram, Yuk Rangkum 9 Foto Terbaikmu Selama 2018

Instagram best nine.

TRIBUNJABAR.ID - Menjelang akhir tahun, biasanya warganet akan membagikan unggahan best nine di Instagram mereka.

Bagi kamu yang belum tahu, best nine ini adalah kolase sembilan foto terbaik di akun Instagram-mu selama setahun.

Sembilan foto best nine di Instagram itu, biasanya akan dipilih berdasarkan tingkat interaksinya berdasakan komentar atau like.

Nah, kalian pun bisa ikut serta bikin dan membagikan Best Nine ini dengan mudah lho.

Penasaran bagaimana caranya? Tenang, dilansir dari Nextren, Tribun Jabar akan membagikan cara mudah bikin best nine di Instagram.

Yuk simak caranya berikut ini:

Pertama, kamu bisa masuk kedalam situs 2018bestnine.com.

Kedua, masukan nama Instagram yang ingin kamu rangkum momennya.

Ketiga, jika sudah maka kamu harus menunggu sekitar 1 hingga 2 menit.

Lalu secara otomatis maka momen terbaik kamu selama 2018 akan keluar.

Momen terbaik ini sendiri dihitung berdasarkan like serta komen dari setiap post yang ada.

Kamu juga akan diberitahu jumlah like serta jumlah post kamu yang ada di tahun 2018.

Kamu juga bisa langsung menyebarkan hasil best nine tersebut langsung ke media sosial kamu.

Tersedia pilihan media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter untuk kamu menyebarkan hasil ini.

Nah, gampang bukan caranya?

Jadi jangan sampai ketinggalan membuat best nine kamu sendiri yah.

Selamat mencoba yah. (*)