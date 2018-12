Malam Tahun Baru di Crowne Plaza Bandung, Anda akan Dihibur Penampilan Pesulap Ivan Christian

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagi Anda yang ingin merayakan malam tahun baru bersama keluarga di acara yang spesial, yuk datang saja ke Hotel Crowne Plaza Bandung.

Di Hotel bintang lima yang lokasinya dekat dengan Jalan Braga ini, akan ada perayaan malam tahun baru dengan tema Magic Gatsby.

Selain ada pertunjukan sulap, di Magic Gatsby Anda juga bisa menikmati gala dinner yang berada di area Braga Ballroom.

Marketing Communication Manager Crowne Plaza, Mellya Ayundha mengatakan, gala dinner ini akan dikemas dalam konsep era tahun 1920 yang dipadukan dengan keseruan pertunjukan sulap.

InterContinental Hotel Group (IHG) saat media gathering di Crowne Plaza. (Tribun Jabar/Putri Puspita)

"Magic show akan dimeriahkan oleh Ivan Christian runner up The Master RCTI dan Jodyan The Magician," ujar Mellya di Crowne Plaza, Jalan Lembong 19, Kota Bandung, Rabu (19/12/2018).

Penampilan sulap yang spektakuler dan menghibur tentunya akan membuat pengalaman tahun baru Anda berbeda.

Keseruan lainnya saat malam tahun baru adalah menikmati berbagai sajian makanan sambil melihat pesta kembang api.

Nah, Anda bisa menikmati berbagai menu sajian seafood premium yang menjadi menu spesial saat malam tahun baru dengan harga Rp545.000net/pax.

"Bagi keluarga yang ingin memilih pilihan paket tahun baru, tamu hotel bisa mendapatkannya dengan harga mulai dari Rp.2.000.000net/pax," ujar Mellya.

Salah satu fasilitas di Crowne Plaza Bandung. (TRIBUN JABAR/SITI FATIMAH)

Bagi anak- anak yang ingin mendapatkan sensasi makan malam menarik dan berbeda, Crowne Plaza juga menghadirkan superheroes dinner party.

Superheroes dinner party ini sangat cocok untuk anak-anak yang menggemari berbagai karakter superhero.

Pasalnya, superheroes dinner party menghadirkan konsep makan malam yang diramaikan dengan para tokoh pahlawan super.

Untuk bisa menikmati superheroes dinner party, Anda perlu merogoh kocek Rp 495.000net/pax.