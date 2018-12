Tito Karnavian Pastikan Akan Pimpin Sendiri Satgas Mafia Bola

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Presenter Najwa Shihab mengatakan dirinya bersama sejumlah pegiat sepak bola telah menemui Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk membahas dugaan kasus pengaturan skor.

Hal itu disampaikan Najwa Shihab melalui akun Instagramnya, @najwashihab, Kamis (20/12/2018).

Najwa Shihab tampak mengunggah sebuah foto saat dirinya bersama Kapolri Jendral Tito Karnavian.

Dalam foto itu, tampak Najwa Shihab membuka sejumlah laporan dan menunjukkannya kepada Kapolri Jendral Tito Karnavian.

Melalui keterangan foto, Najwa Shihab menuliskan, pihaknya menemui Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk menyampaikan latar belakang dan sejumlah dugaan kasus pengaturan skor.

Laporan, kata Najwa Shihab, masuk melalui program Mata Najwa dan diteruskan ke Kapolri.

"Sebelum LIVE tadi malam saya dan sejumlah teman pegiat sepak bola sudah sempat menemui Kapolri untuk menyampaikan latar belakang dan sejumlah dugaan kasus pengaturan skor. Berbagai laporan yang masuk melalui @MataNajwa juga kami teruskan ke Kapolri," tulis Najwa Shihab.

Setelah pertemuan itu, Najwa Shihab mengundang Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk mendengarkan pengakuan secara langsung di program Mata Najwa.

"Saat itulah saya secara khusus mengundang Pak Tito Karnavian untuk hadir di studio mendengarkan berbagai pengakuan itu secara langsung," tulis Najwa Shihab.

Dalam program Mata Najwa, Kapolri menegaskan dirinya akan membentuk satuan tugas (satgas) mafia bola yang dipimpin Kapolri sendiri.

"Dan semalam Jenderal Polisi Tito Karnavian tegas menyebut akan membentuk satgas mafia bola yang akan dipimpinnya sendiri. "Its time for us. Sudah waktunya. Harus diberi pukulan untuk memberi efek jera"," kata Najwa Shihab.

Oleh karena itu, kata Najwa Shihab, dirinya mengajak masyarakat agar bersama-sama mengawal dugaan kasus pengaturan skor.