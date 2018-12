Fitur Baru Instagram: Bisa Kirim Rekomendasi Lagu Lewat Stiker di Stories

TRIBUNJABAR.ID - Instagram terus memperkaya beragam fitur baru di Instagram Stories.



Kali ini, stiker pertanyaan (Ask Me Questions) yang bisa ditambahkan ke posting Stories mendapat fungsi baru berupa rekomendasi musik.



Cara menggunakannya sama dengan stiker pertanyaan sebelumnya.



Hanya saja, setelah memilih stiker akan muncul opsi baru dengan ikon notasi balok musik untuk menandakan fungsi baru tersebut.



Stiker pertanyan kemudian akan ditampilkan di posting Stories atau live streaming dengan sebuah tombol baru berlabel "choose a song".

The Verge Fitur stiker rekomendasi musik Instagram Stories

Teman-teman yang melihat posting Stories pengguna bisa menekan tombol ini untuk membagikan lagu dari music library Instagram ke penyiar.



Pengguna lantas bisa membuka daftar viewer untuk melihat lagu apa saja yang dibagikan oleh teman-teman.



Selanjutnya, penyiar mengetuk tombol play untuk memutar musik untuk mengiringi posting atau live streaming tersebut.

"Dengan demikian, teman-teman Anda bisa membantu untuk menemukan musik yang paling pas," tulis Instagram dalam sebuah posting blog.

Fitur rekomendasi musik lewat stiker pertanyaan di Instagram Stories ini telah mulai digulirkan secara bertahap ke aplikasi Instagram untuk platform Android dan iOS.

Fitur Tanya dulu, bahas kemudian



Fitur baru lain di Instagram adalah membagikan tanggapan "Ask me Questions" di siaran langsung.



Pembaruan ini cukup membantu interaksi yang efektif antara pengguna dan pengikut, sebagaimana KompasTekno rangkum dari The Verge, Rabu (19/12/2018).



Sebab, sebelum fitur ini meluncur, interaksi siaran langsung cukup ribet karena komentar yang menumpuk saat "Live".

The Verge Fitur bagikan respons di siaran langsung Instagram

Untuk memulai, sebelum siaran langsung dimulai, pengguna bisa melempar pertanyaan dulu ke pengikut tentang apa yang ingin dibahas.



Kemudian, lakukan siaran langsung dan ketuk opsi tanggapan yang berada di bawah, bersebelahan dengan kolom komentar atau ikon dengan kotak berisi tanda tanya.



Akan muncul beberapa respon dari pertanyaan yang dilempar sebelumnya.



Selanjutnya, pengguna pun bisa memilih respons mana yang ingin ditampilkan di siaran langsung seraya melanjutkan "Live".

Selain itu, pengguna yang sedang melakukan "Live" juga bisa membagikan foto dengan mengetuk ikon kamera yang terletak di bagian bawah, berderetan dengan kolom komentar, stiker, pesan langsung, dan emoji.



Berbeda dengan stiker rekomendasi musik, fitur ini sudah bisa digunakan di Indonesia.



Hanya saja untuk membagikan foto saat siaran langsung, belum bisa dinikmati secara merata oleh pengguna Instagram Tanah Air.



Fitur Stiker hitung mundur



Terakhir, adalah fitur stiker hitung mundur.



Fitur ini sudah tersedia bagi pengguna Instagram Android dan iOS di Indonesia.



Stiker hitung mundur ini bisa digunakan untuk merayakan suatu acara seperti perayaan tahun baru.

Cara menggunakannya, ketuk ikon emoji pada Instagram Stories, kemudian pilih stiker "countdown".



Lantas, atur tanggal dan jam berakhirnya hitung mundur.



Pengguna yang mengetuk stiker tersebut untuk ikut menghitung mundur atau membagikannya di Instagram Stories.



Nantinya, akan muncul notifikasi ketika hitungan mundur berakhir. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Instagram Stories Bisa Kirim Rekomendasi Lagu lewat Stiker"