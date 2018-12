Rayakan Tahun Baru, De Paviljoen Gelar Acara Bertema Italia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ingin merayakan tahun baru dengan kemeriahaan konsep Italia?

Anda bisa menikmatinya di Hotel De Paviljoen yang menyelenggarakan malam tahun baru dengan tema Starvaganza Italiana.

Perayaan tahun baru di hotel berbintang empat ini akan digelar di dua tempat, yaitu di Keuken All Day Dining dan Vesper Sky Bar & Lounge.

Bagi Anda yang ingin merayakan malam tahun baru dengan konsep gala dinner, Anda bisa menikmati sajian all you can eat dengan variasi makanan tema Italia di Keuken All Day Dining.

Marketing Communication Hotel De Paviljoen, Malinda Dinangrit, mengatakan sambil menikmati makanan Italia, para tamu akan dihibur dengan penampilan musik dan tarian.

"Kami akan menghadirkan Disco Fever Band dan Rojalie dancer sebagai pengisi acara di area Keuken All Day Dining," ujar Malinda Dinangrit di Hotel De Paviljoen, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (19/12/2018).

Berbagai menu ala Italia yang bisa dinikmati saat malam tahun baru di Hotel De Paviljoen, Jalan LLRE Martadinata. (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

Bagi Anda yang ada di kategori generasi milenial dan senang dengan konsep party outdoor, Anda bisa menikmati malam tahun baru di Vesper Sky Lounge yang ada di lantai 12.

"Di area ini milenial akan dihibur dengan penampilan dari 57 kustik, residence DJ Ryo Flair, dan Female DJ Mia Felix," ujar Malinda Dinangrit.

Di Vesper Sky Lounge, Anda bisa menikmati pemandangan pesta kembang api sambil menikmati keindahan Kota Bandung.

Anda hanya perlu merogoh kocek Rp 900.000 nett untuk dua orang. Harga tersebut sudah termasuk dengan tapaz buffet dan 1 botol wine.

Bagi tamu yang ingin merayakan pergantian Tahun Baru di Hotel De Paviljoen Bandung, untuk paket kamar dan dinner di Keuken All Day Dining dibanderol Rp. 1.800.000.