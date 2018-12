Mantan Suami Denada, Jerry Aurum Perlihatkan Kondisi Terkini Shakira, Pakai Wig dan Pipi Bengkak

TRIBUNJABAR.ID - Mantan suami Denada, Jerry Aurum membagikan kondisi terkini putrinya, Shakira yang mengidap penyakit leukemia.

Shakira putri Denada itu tampak berdiri mengenakan kaus kuning dan rok merah muda, di samping sang ayah yang memeluknya.

Shakira terlihat memakai wig, tapi wajah putri Denada itu ditutup menggunakan emoji.

Momen ini dibagikan Jerry Aurum melalui unggahan foto di akun Instagram-nya.

Pada keterangan fotonya, Jerry Aurum menyebut rambut putrinya itu semakin rontok dan pipinya membengkak akibat kemoterapi.

Namun, pada momen itu, Shakira disebut menebar senyum yang cantik karena tengah merayakan ulang tahun.

• Kabar Terbaru Putri Denada Memprihatinkan, Shakira Tangannya Menghitam, bahkan Gampang Capek

Pada foto itu, Shakira dan Jerry Aurum berfoto dengan kue ulang tahun yang terdiri dari kumpulan cupcake berhiaskan gambar lucu.

Pesta kecil Shakira itu berhiaskan balon, boneka, dan tulisan 'Happy Brithday di dinding.

Jerry Aurum merasa beruntung karena memiliki keluarga yang sangat mencintai putrinya yang tengah berjuang melawan leukemia.

Jerry Aurum berfoto dengan putri dari pernikahannya dengan Denada, Shakira. Shakira terlihat pakai wig. (Instagram/jerryaurum)

Selain Jerry Aurum, Denada pun sempat mengunggah momen manis saat memberikan kejutan ulang tahun untuk Shakira di rumah sakit.

Tanpa sepengetahuan Shakira, Denada menyamar mengenakan badut hello kitty.

Pada foto yang diunggah Denada, Shakira tampak senang sambil memeluk hello kitty itu.

• Denada Terpaksa Tinggalkan Shakira Tak Lama Setelah Melahirkan, Bisa Bertemu Setelah Jam 11 Malam

"Sepanjang pesta, dia pegang tangan Hello Kitty.

“I love you Hello Kitty. Thank you for coming to my party” “I love your dress Hello Kitty” “Let’s dance Hello Kitty”.

Tidak sedetikpun dia tau, bahwa aku yang ada di dalam kostum Hello Kitty itu