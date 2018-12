Kepribadian Suzanna yang Sebenarnya Dibocorkan oleh Cucu, Ternyata Jauh dari Kesan Mistis

TRIBUNJABAR.ID- Seorang cucu Suzanna bernama Alice van Osch membagikan foto Suzanna pada masa muda pada 13 Oktober 2017.

Ia sengaja membagikan foto tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Suzanna.

Diketahui Alice van Osch adalah keponakan dari putri Suzanna, Kiki Maria.

Melalui Instagramnya, Alice van Osch membagikan kolase tiga foto sang Ratu Horor yang bernama lengkap Suzanna Martha Frederika van Osch itu.

Dalam foto tersebut, Suzanna mengenakan dress dan rambutnya ikalnya dibiarkan terurai.

Sementara di foto lainnya, Suzanna mengenakan kebaya hitam dan rambutnya disanggul.

Foto tersebut juga disertai keterangan.

• Clift Sangra Enggan Pasang Foto Suzanna di Rumah, Katanya Tak Siap Beri Jawaban Jika Ditanya Anak

"Happy birthday in heaven dear Oma...

i have not enough time n opportunity to share the moments with you... We love you Oma..Requiesce in pace...," tulis Alice van Osch.

Foto muda Suzanna yang diunggah oleh Alice van Osch (Instagram/@alicevanosch)

Alice van Osch mengatakan Suzanna adalah sosok kesayangan keluarga.

Selain itu, Alice juga membongkar sifat Suzanna yang sebenarnya.