Di Karawang, Harga Bahan Makanan Pokok Mulai Merangkak Naik Jelang Nataru

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Menjelang libur Natal dan tahun baru 2019, harga sejumlah bahan makanan pokok di Karawang merangkak naik.

Hasil inspeksi mendadak (sidak) Satgas Pangan ke Pasar Johar Karawang, harga sejumlah bahan makanan mengalami kenaikan, seperti beras, daging sapi, daging ayam, dan telor.

"Sejumlah bahan makanan mengalami kenaikan. Namun masih dalam batas wajar," kata Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya, usai sidak bersama Dinas Pangan Karawang di Pasar Johar Karawang, Selasa (18/12/2018).

Slamet menyebut sejumlah bahan makanan tersebut mengalami kenaikan salah satunya karena faktor cuaca.

"Naiknya tidak signifikan. Mulai pagi ini ada beberapa yang harganya turun," katanya.

Sejauh ini, kata Slamet, tidak ada kendala dalam distribusi kebutuhan pokok, terutama menjelang Natal dan Tahun baru. "Stok (kebutuhan pokok) aman," katanya.

Dadang, salah seorang pedagang telor mengungkapkan, harga telor turun Rp 1.000 dari sehari sebelumnya harga Rp 27.000 per kilogram menjadi Rp 26.000 per kilogram.

"Pagi (Selasa, 18/12/2018) ini turun Rp 1.000. Tapi harga normalnya Rp 18.000 per kilogram," katanya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Pasar Johar Karawang, harga daging ayam cenderung melonjak dari sebelumnya Rp 18.000 per kilogram menjadi Rp 26.000 per kilogram.

Sementara harga daging sapi cenderung stabil sejak tiga bulan lalu. Saat ini, harga cabai rawit merah di pasar itu Rp 36.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp 28.000 per kilogram, dan cabai merah Rp 26.000 per kilogram.

Selain bahan makanan, harga sejumlah bumbu dapur juga mengalami peningkatan, misalnya kencur.

Harga kencur naik tajam dari harga Rp 40.000 per kilogram menjadi Rp 80.000 per kilogram.

