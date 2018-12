Bandung Brewers Cup 4 Kembali Hadir dengan Konsep Berbeda dan Tantangan yang Lebih Sulit

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kompetisi Bandung Brewers Cup kembali hadir untuk yang ke-empat kalinya di Bandung.

Kompetisi menyeduh kopi menggunakan alat kopi manual ini mulanya diinisiasi oleh Manual Brew Community (MBC) yang kemudian setiap tahunnya diadakan kegiatan yang serupa.

Mengusung tema Pour It To The Limit, tahun ini Bandung Brewers Cup mengajak para penggiat dan peminat kopi untuk terus menggali kemampuan, wawasan, dan semangat untuk kualitas kopi Indonesia yang lebih baik.

Ketua Pelaksana Bandung Brewers Cup, Firman Gustiana mengatakan tema ini diambil karena kompetisi kali ini levelnya lebih sulit dibandingkan kompetisi tahun sebelumnya.

"Kami ingin para peserta bisa berkompetisi hingga batas limit maksimalnya, tidak main-main lagi karena standarnya sudah dinaikkan hingga level dunia," ucap Firman di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi No 7, Selasa (18/12/2018).

Tahun ini peserta Bandung Brewers Cup juga diperkecil menjadi 40 peserta saja, sedangkan Firman mengatakan tahun sebelumnya peserta yang ikut mencapai 96 orang.

Ia mengatakan jumlah peserta yang diperkecil karena ingin memperbesar kualitas pesertanya. Perbedaannya juga terlihat dari teknik kompetisinya yang dikonsep seperti kejuaraan dunia.

Pendaftaran ini sudah berlangsung pada 20 November 2018 yang kemudian langsung terisi penuh dalam waktu tiga menit saja.

"Antusias brewers disini semakin meningkat dilihat dari berkembangnya kedai coffee shop yang tumbuh banyak," ujar Firman.