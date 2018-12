Moxy Hotel Bandung Gelar Acara Malam Tahun Baru Bertema Midnight Madness, Yuk Merapat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ingin merayakan malam tahun baru dengan suasana party di tengah kota? Ikuti saja keceriaan acaranya di Moxy Hotel yang menggelar acara malam tahun baru dengan tema Midnight Madness.

Menjelang tahun baru 2019, Moxy Bandung akan mengadakan pesta pergantian tahun baru yang akan diadakan di Rooftop Moxy Bandung yaitu, Moxy Sky.

Acara Midnight Madness #ATTHEMOXY, akan menghadirkan makan malam dengan konsep all you can eat buffet ditemani live music dari band The Suit Case Mo dan DJ Performance yaitu DJ Rookie

Dipandu MC Decil Prapanca, acara Midnight Madness ini akan dipenuhi oleh games dan juga doorprize untuk fun hunters.

Marketing Communications Executive, Nadia Zulfah mengatakan di acara Midnight Madness akan menyediakan berbagai macam makanan untuk all you can eat, dari western–tradisional.

"Mulai dari makanan ringan dan makanan berat akan ada di sini. Kami juga menawarkan berbagai macam minuman beralkohol dan non alkohol pada saat acara berlangung," kata Nadia di Moxy Hotel, Jalan Ir H Djuanda No 69, Kota Bandung, Jumat (14/12/2018).

Bagi Anda yang ingin mendapatkan pemandangan kembang api di Kota Bandung, Moxy Sky menjadi area spot yang terbaik karena menyediakan pemandangan kota 360 derajat.

"Kami juga menyiapkan banyak games pesta countdown dengan dress code be yourself," ujar Nadia.

Para pengunjung acara Midnight Madness akan dimanjakan dengan penampilan The Suitcase yang akan membawakan lagu genre 90-an pukul 21.00 WIB.