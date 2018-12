Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions, Wakil Inggris dan Jerman Saling Bunuh

TRIBUNJABAR.ID - Sejumlah big match tersaji di babak 16 besar Liga Champions Eropa musim ini.

Dalam pengundian yang digelar beberapa saat lalu, tim-tim besar langsung bertemu di fase knock out ini.

Di babak 16 besar, tiga tim Inggris akan saling bunuh dengan tiga tim Jerman.

Pemuncak klasemen sementara Liga Primer Inggris Liverpool akan bertemu raksasa Jerman Bayern Munchen.

Ini akan menjadi laga reuni bagi gelandang Liverpool Xherdan Shaqiri yang beberapa musim lalu pernah memperkuat Bayern.

Pelatih Liverpool Juergen Klopp sebelumnya juga melatih di Jerman dan beberapa kali bertemu Bayern Munchen.

Tim Jerman lainnya Schalke akan menghadapi Manchester City.

Kemudian Borrusia Dortmund ditantang wakil Inggris lainnya Tottenham Hotspur.

Di laga lainnya Manchester United bertemu Paris Saint Germain. Ini akan menjadi laga menarik bagi keduanya.

Paul Pogba dan kawan-kawan akan menghadapi Neymar dan kolega.

Juventus yang berambisi meraih trofi Liga Champions Eropa bakal bertemu dengan Atletico Madrid.

Pertandingan lainnya mempertemukan Roma melawan Porto.

Juara bertahan Liga Champions Eropa Real Madrid akan ditantang Ajax Amsterdam.

Berikut hasil lengkap undian 16 besar Liga Champions Eropa:

Schalke vs Manchester City

Atletico Madrid vs Juventus

Manchester United vs PSG

Tottenham Hotspur vs Dortmund

Lyon vs Barcelona

Roma vs Porto

Ajax vs Real Madrid

Liverpool vs Bayern Munchen