Liga Inggris - Jelang Liverpool vs Manchester United, Alisson Becker Belum Sadar Betapa Bagusnya Dia

TRIBUNJABAR.ID - Kiper Liverpool FC, Alisson Becker, mengungkapkan bahwa dirinya masih bisa memberikan lebih baik daripada saat ini untuk timnya, terlebih pada malam nanti, saat Liverpool melawan Manchester United, pada lanjutan pertandingan Liga Inggris pekan ke-17.

Alisson Becker mengaku lebih tertarik membicarakan pertandingan Liverpool melawan Manchester United pada lanjutan Liga Inggris nanti malam, ketimbang membicarakan betapa bagusnya performanya sejauh ini.

Hal itu pun diungkapkan Alisson Becker jelang laga terpanas di Liga Inggris, antara Liverpool vs Manchester United, Minggu (16/12/2018).

"Saya pikir anggapan itu terlalu cepat. Tentunya, saya sangat senang dengan semua yang saya dapatkan dari suporter. Itu berarti saya sudah melakukan dengan benar di lapangan, tetapi Liverpool selalu memiliki kiper hebat," kata Alisson Becker kepada The Times.

"Orang-orang selalu membicarakan Pepe Reina. Namun, saya senang dengan pengakuan dan cinta yang saya dapat. Saya akan lebih memberikan segalanya, untuk berkontribusi bersama Liverpool," ujarnya.

Bersama Liverpool, Alisson Becker berhasil menunjukkan kelasnya.

Terlebih saat menghadapi Napoli pada matchday keenam Liga Champions, Rabu (12/12/2018).

Kiper timnas Brasil itu melakukan penyelamatan krusial sehingga bisa mempertahankan keunggulan 1-0 untuk Liverpool hingga laga usai.

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp memuji performanya. Bahkan dirinya menyesal telah membeli Alisson Becker terlalu murah dari AS Roma pada awal musim ini.

"Jika saya tahu Alisson Becker sebagus ini, saya akan membayarnya dua kali lipat," ujar Klopp seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.