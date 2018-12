Batal Nikah dengan Dita Soedarjo, Denny Sumargo: Mama Saya Ikut Merasakan

TRIBUNJABAR.ID - Denny Sumargo tampak masih kesal dengan orang-orang yang mengungkit keluarganya dalam pembatalan pernikahannya dengan Dita Soedarjo.

Ditemui di Rock Paper Scissors, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (15/12/2018) Denny Sumargo mengungkapkan kalau ibunya pun ikut merasakan kesedihan atas putusnya hubungan keduanya.

Sehingga tidak benar kalau ibunya tidak menyetujui hubungan mereka.

"Sebenarnya mama saya ikut merasakanlah. Setiap mama, mama Dita juga tadi. Saya sampe peluk. Sedih ingatnya," ujar Denny Sumargo.

"Jadi, mama saya itu salah satu yang pengin kita itu jadi. Dan ketika harapan seorang ibu itu pengen liat anaknya bahagia," sambungnya.

Denny pun melanjutkan kalau memang ibunya sayang sekali pada Dita sehingga banyak waktu yang ia luangkan untuk memberikan nasihat kepada calon istri yang tertundanya tersebut.

"Tadi saya juga sudah bilang (ke mama) 'let it be'. Karena takutnya nanti nikung kemana-mana dan semua orang punya perasaan," ungkapnya lagi.

• Dita Soedarjo, Wanita Tajir Batal Dinikahi Denny Sumargo, Anak Konglomerat Pemilik Bisnis Raksasa

Denny Sumargo pun menyebut kalau postingan ibunya baru-baru ini tentang gangguan psikologi bukanlah diperuntukkan bagi Dita.

"Dan apa yg dia omongin tadi saya lanjutin aja. Mengenai bipolar atau apa segala macam, bukan buat dia (Dita),"

"Seriously, Tadi saya ngomong, udah saya cek, saya bilang kalo itu jangan di-posting dulu. Suasana lagi panas dan itu yang terbaik. Namanya mama saya ini kasihan, dia cuma tamatan SD," beber Denny.

Aktor yang awalnya mengawali karier sebagai pemain basket ini menganjurkan untuk tidak memperbesar masalah ini. Kalau pun ada orang yang perlu disalahkan, orang tersebut adalah dirinya.

"Saya pengen minta sama semua yang melihat, kondisi ini saya pribadi tolong jangan dibesarkan, karena bebannya jangan kesana tapi kesini (saya)," harap Denny.

"Saya sudah cukup merasakannya, perjuangan mama saya besarin saya dan orang nggak perlu tahu," curhatnya.

"Tapi kalau ada yang disalahin, ke saya jangan ke Dita. Saya kuat, jadi itu aja sih saya pengennya. Jadi nggak usah melebar kemana-mana," pungkasnya.

• Denny Sumargo Akui Masih Banyak Cita-citanya yang Belum Tercapai di Usia 36 Tahun