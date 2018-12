Maia Estianty Berlibur ke Luar Negeri Tanpa Ditemani Irwan Mussry: Baik-baik ya di Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Kehidupan musisi Maia Estianty yang adalah istri Irwan Mussry tak pernah luput dari sorotan publik.

Apalagi sejak mantan istri Ahmad Dhani itu menikah dengan pengusaha kaya raya, Irwan Mussry, nama Maia Estianty semakin ramai diperbincangkan masyarakat.

Seperti diketahui, beberapa waktu ini istri Irwan Mussry itu disibukkan dengan kegiatannya sebagai juri di ajang pencarian bakat anak-anak, Maia Estianty menjadi juri di Indonesian Idol Junior.

Kini, Maia Estianty telah menyelesaikan tugasnya sebagai juri di ajang pencaraian bakat tersebut.

Maia Estianty pun berencana untuk melakukan liburan dan menemui anak keduanya, El Rumi yang kini tengah menempuh pendidikan di luar negeri.

Hal ini diketahui dari unggahan Maia Estianty di akun Instagramnya @maiaestiantyreal.

"Yeaaaahhh, tugas jadi juri selesai, bisa pergi liburan lagi.... See you soon my son... @elerumi ... and sister @diyen168" tulis Maia Estianty di kolom keterangan unggahannya.

Tapi sepertinya, pada liburannya kali ini, Maia Estianty tidak akan ditemani sang suami.

"Daddy @irwanmussry baik-baik ya di Indonesia, miss you already" tulis Maia Estianty di akhir keterangan unggahannya.

Unggahan Maia Estianty itu pun mengundang berbagai komentar dari warganet.