Jelang Liverpool vs Manchester United, Juergen Klopp Terpancing Komentari Sindiran Jose Mourinho

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp. Laga Liverpool vs Manchester United jadi kesempatan besar Juergen Klopp mengakhiri 'kutukan' Jose Mourinho di Liga Inggris.

TRIBUNJABAR.ID- Menjelang laga Liverpool vs Manchester United, perang kata-kata mulai memanas antara pelatih Juergen Klopp dan Jose Mourinho.

Kedua pelatih ini saling berhadapan dalam laga Liverpool vs Manchester United di pekan ke-17 Liga Inggris, Minggu (16/12/2018).

Sebelum duel dua musuh bebuyutan itu terjadi, Liverpool vs Manchester United, Jose Mourinho memulai psy war.

Nahkoda Manchester United, Jose Mourinho, menyentil minimnya trofi yang Liverpool raih dalam beberapa tahun terakhir.

Pelatih Liverpool Juergen Klopp pun terpancing untuk menanggapi komentar Jose Mourinho itu.

"Haruskah saya menenangi setiap trofi? Orang-orang memang akan mengingatnya tetapi tugas utama saya adalah mengeluarkan potensi terbaik dari tim ini," ujar Juergen Klopp seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Liga Champions musim lalu memang belum mendatangkan sukses yang besar buat kami tapi perjalanannya sangat menyenangkan dan saya menikmatinya," kata Juergen Klopp.

Menurut Juergen Klopp, tak semua hal di dunia ini harus dinilai berdasarkan trofi.

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, bersama Milner dan Salah. (Twitter @ChampionsLeague)

Pelatih asal Jerman itu merasa bahwa orang-orang seharusnya tak mengingat tim-tim yang terbaik saja selama ini.

Sejak melatih Liverpool pada Oktober 2015, Juergen Klopp memang belum mampu mempersembahkan trofi.

Liverpool telah berhasil masuk final Piala Liga Inggris, Liga Europa, dan Liga Champions tapi Liverpool selalu kalah dalam tiga kesempatan final tersebut.

Hal inilah yang sempat disindir oleh Jose Mourinho dalam sesi jumpa pers pada Jumat (14/12/2018).