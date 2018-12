Dicemooh Madridista Isco Disarankan Tinggalkan Real Madrid dan Hijrah ke Barcelona

TRIBUNJABAR.ID - Mantan pesepakbola Brasilm Rivaldo menyarankan pemain Real Madrid Isco Alaron mengambil langkah kontroversial.

Ketimbang hijrah ke Chelesa, Isco disarankan menyebrang ke Barcelona.

Legenda timnas Brasil sekaligus mantan pemain Barcelona, Rivaldo akan senang jika Isco keluar dari Real Madrid.

Gelandang Real Madrid, Isco, kian berada dalam kondisi terpojok menyusul masalah demi masalah yang terus menghampiri kariernya.

Terbaru, Isco menjadi sasaran amarah suporter Real Madrid saat kalah 0-3 dari CSKA Moskow pada matchday keenam Liga Champions, Rabu (12/12/2018).

Gelandang Real Madrid, Francisco (CESAR MANSO / AFP)

Isco mendapat teriakan tak mengenakkan dari para suporter yang hadir di Stadion Santiago Bernabeu.

Masalah Isco semakin pelik setelah ia menolak menerima ban kapten dari Marcelo.

Real Madrid kini dikabarkan akan melego pemain 26 tahun pada Januari 2019 dan Rivaldo merasa Barcelona harus memanfaatkan situasi tersebut.

"Jika anda menanyakan saya apakah senang melihat Isco di Barcelona, saya akan jawab iya," kata Rivaldo kepada Betfair dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Ia adalah pemain luar biasa dan saya pikir kedua klub dan pemain akan menerima hal tersebut," ucap Rivaldo.

Isco usai membobol gawang Italia (zimbio)

Rivaldo menambahkan jika Isco harus memikirkan karier ke depan dan melupakan segala situasi terburuk.

"Bagaimanapun ini adalah proposal yang sulit. Sulit untuk membayangkan dua rival bernegosiasi untuk pemain. Anda saat ini masuk ke radar suporter. Anda harus melihat ke depan dan melupakan semua situasinya," ujar Rivaldo.

Laporan media Spanyol, Don Balon menyebutkan jika Isco telah membuat keputusan untuk memilih Chelsea sebagai destinasi selanjutnya.

Kepindahan Isco ke Chelsea juga kabarnya bakal memuluskan rencana transfer Eden Hazard ke Real Madrid.

Lini tengah Chelsea yang diisi Eden Hazard dan Mateo Kovacic musim ini diprediksi bakal digantikan oleh Isco Alarcon paling tidak pada musim mendatang.