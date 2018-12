Delapan Kendaraan Tabrakan Beruntun di Sukabumi, Lalu Lintas Sempat Macet Total

TRIBUNJABAR.ID - Tabrakan beruntun yang melibatkan delapan kendaraan terjadi di Jalan Raya Sukabumi-Bogor, Persimpangan Jalan Cagak Palabuhanratu, Kecamatan Cibadak, Sukabumi.

Persitiwa ini terjadi Jumat (15/12/2018) malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 22.30.

Lima orang mengalami luka dan satu di antaranya mengalami luka berat. Para korban dievakuasi ke RSUD Sekarwangi dan RS Kartika.

Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas sempat macet total, baik dari arah Bogor ke Sukabumi ataupun sebaliknya, serta dari arah Palabuhanratu ke Cibadak. Arus lalu lintas kembali lancar sekitar pukul 23:00 Wib.

Menurut sementara dari Sat Lantas Polres Sukabumi menyebutkan peristiwa kecelakaan lalu lintas ini melibatkan delapan unit kendaraan bermotor, tujuh unit mobil dan satu unit sepeda motor.

"Untuk sementara penyebab kecelakaan beruntun ini diduga dari mobil truk pengangkut galon yang melaju dari arah Sukabumi ke Bogor," kata Kepala Unit Kecelakaan, Satlantas Polres Sukabumi, Iptu Nandang Herawan kepada Kompas.com di lokasi kejadian, Sabtu (16/12/2018) dini hari.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih menyelidiki perkara kecelakaan lalu lintas beruntun tersebut. Pihaknya mengamankan dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta memintai keterangan saksi.

"Korban ada lima orang mengalami luka, satu di antaranya luka berat, dan semuanya sudah di evakuasi ke rumah sakit," ujar dia.

Delapan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan adalah Colt Diesel D 8321 DP (Pengangkut galon air kemasan), Datsun Go berplat nomor F 1577 LF, Toyota Rush F 101 VW, Colt Diesel F 8177 UP, Truk Fuso BK 9548 MN, Suzuki Pick Up F 8038 UP, Suzuki Pick UP F 8133 UX dan Honda Revo B 6573 URS.

Menurut pantauan Kompas.com lokasi tabrakan beruntun ini berada di jalan raya yang kondisinya menurun tajam dari arah Sukabumi ke Bogor. Truk pengangkut galon air kemasan itu berhenti setelah menabrak Pos Lalu Lintas (Lantas) Polsek Cibadak.

Selain itu terdapat satu truk colt diesel yang posisinya menabrak truk pengangkut galon. Di seberang Pos Lantas terdapat satu truk fuso pengangkut besi dan dua unit mobil suzuki bak terbuka. Juga ada satu mobil toyota rush dan satu unit sepeda motor.

