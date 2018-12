''Xpander Tons of Real Happiness'' Jadikan Kota Bandung Sebagai Destinasi Kedelapan

Pembukaan roadshow Xpander Tons Of Real Happiness dibuka bersama artis keluarga Sasono sebagai 'Agent Of Happiness" yang terdiri Dwi Sasono, Widi Mulia, Dru daj Widuri serta Rifat Sungkar di 23 Paskal Shopping Center, Kota Bandung, Jumat (14/12/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) selaku distribusi resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) melanjutkan kampanye di Bandung tepatnya di 23 Paskal Shopping Center, Kota Bandung, dari tanggal 14 -16 Desember 2018.

Acara Mitsubishi dengan tema "Xpander Tons of Real Happiness" di Bandung sebagai kota kedelapan dari rangkaian roadshow ke 9 kota di seluruh Indonesia.

Presiden Director PT. MMKSI, Naoya Nakamura mengatakan saya sangat senang bisa hadir di Kota Bandung.

"Saya mengharapkan kepada pengunjung bisa enjoy dalam acara "Xpander Tons Of Real Happiness" ini selama tiga hari kedepan," ujar Naoya dalam memberikan sambuatan di 23 Paskal Shopping Center, Kota Bandung, Jumat, (14/12/2018).

Nakamura mengatakan sebelumnya, acara ini di kota yang sudah disinggahi, sudah banyak ribuan pengunjung yang datang ke acara tersebut.

"Event ini telah dikunjungi hampir 80.000 pengunjung di tujuh kota sebelumnya dan kami masih berbagi kebahagian di Kota Bandung ini rangkaian roadshow berbagai hiburan dan program yang sangat menarik," ujarnya.

Sementara itu, acara roadshow Xpander Tons Of Real Happiness ini terdapat hiburan seperti, Ferris Wheel, Carousel, Swing Carousel, Mini Xpander Traffic Park, Balloon Castle, Balloon Pool, 360 Photo Booth, dan Tetris Game.

Selain itu ada artis yang meramaikan acara roadshow Xpander Tons Of Real Happiness yaitu dari keluarga Sasono sebagai " Agent of Happiness" yang terdiri dari Dwi Sasono, Widi Mulia, Dru dan Widuri sekaligus membuka acara Xpander Tons Of Real Happiness.

Acara Roadshow Xpander Tons of Real Happiness berbagi kebahagian penyerahan bantuan berupa perlengakapan sekolah kepada Panti asuhan malikul a'la dan panti asuhan yayasan bala keselamatan.