Sepanjang 2018, Ini Dia 15 Hal yang Paling Banyak Dicari Orang Indonesia di Google, Ada Via Vallen?

TRIBUNJABAR.ID - Di penghujung tahun 2018, raksasa search engine Google kembali merangkum pencarian terpopuler yang banyak dicari para penggunanya di Indonesia sepanjang tahun ini Tahun 2018 agak berbeda dari sebelum-sebelumnya.

Google menyajikan daftar 15 topik pencarian terpopuler di Indonesia, lebih banyak dibanding daftar tahun lalu yang hanya berisi 10 topik.

Dilihat dari 15 pencarian teratas, isu olahraga dan musik terlihat mendominasi pencarian warganet Tanah Air di Google Search untuk tahun 2018.

Dari segi kategori, Google justru mengurangi jumlahnya dari sembilan pada tahun lalu menjadi hanya tujuh di 2018. Menurut Google, hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku penelusuran dari pengguna.

"Seperti tahun lalu, banyak pengguna yang mencari "How to" tapi tahun ini tidak," jelas Mira Sumanti, Search Marketing Manager Google Indonesia dalam acara Year in Search 2018 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Ia menambahkan, tahun ini, Google Search Indonesia banyak diramaikan oleh para anak muda yang berkarya, menyebar kebaikan dan inspirasi.

"Tahun 2018 adalah tahun di mana anak muda Indonesia berkarya untuk Indonesia, untuk membawa kebaikan inspirasi dan mengharumkan nama bangsa", jelas Mira.

Ia mencontohkan bagaimana saat peristiwa bencana alam seperti gempa bumi Lombok dan Palu ada banyak anggota masyarakat yang mencari cara membantu korban bencana.

"Karena banyaknya pencarian tersebut kami meluncurkan fitur untuk SOS Alert yang memudahkan pencarian seseorang atau memberikan informasi tentang seseorang di daerah bencana", terang Mira.

Selain itu, perhelatan Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta-Palembang juga menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Indonesia.