BREAKING NEWS: Paulo Sergio Gabung Bali United

TRIBUNJABAR.ID, DENPASAR - Skuat Bali United mendapat semangat baru.

Paulo Sergio, gelandang serang yang diketahui begitu cocok saat dipasangkan dengan Spaso itu resmi dikontrak Bali United, Jumat (14/12/2018).

Kabar gembira itu diposting Paulo Sergio di akun Instagramnya @paulo80sergio beberapa menit lalu.

Berikut caption lengkapnya:

Happy for this new challenge in my career. Starting today I will give everything for @baliunitedfc so this club can be at the top of the table again. I also want to thank @bhayangkarafc for all the support they gave me in the last two years, thanks to all the fans, coaches, my former teammates, and special thanks to Mr Sumarji for understanding and respecting my decision.

Sebelumnya, memang telah berhembus kabar pemain asing Bhayangkara FC, Paulo Sergio akan hengkang dari tim berjuluk The Guardian tersebut.

Paulo Sergio memutuskan untuk hengkang dari Bhayangkara FC.

Kabar itu disampaikan langsung oleh Manajer Bhayangkara FC, Sumardji, kepada BolaSport.com terkait masa depan Paulo Sergio.

Sumardji mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa melarang kepergian Paulo Sergio dari Bhayangkara FC.

“Paulo Sergio ada keinginan untuk pindah klub dari Bhayangkara FC,” kata Sumardji.

Lebih lanjut pria berpangkat AKBP Kepolisian Republik Indonesia itu mengatakan bahwa pihaknya tidak rela untuk melepas pemain asing asal Portugal tersebut.