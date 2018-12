Tim Satgas Pangan Polres Cirebon Sidak ke Pasar Tradisional, Ada Kenaikan Harga tapi Tak Signifikan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Tim Satgas Pangan Polres Cirebon bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon melakukan sidak ke Pasar Sumber dan Pasar Pasalaran, Kamis (13/12/2018) pagi.

Dari hasil pengecekan itu, sejumlah ketersediaan bahan pokok masih tercukupi. Kenaikan harga memang, namun dianggap tidak terlalu signifikan.

"Kita cek antisipasi ketersediaan harga kebutuhan pokok jelang natal dan tahun baru. Kalau ada kendala akan kita cek ke distributor dan produsennya," ujar Kapolres Cirebon, AKBP Suhermanto, saat berada di Pasar Sumber.

Dari Satgas Pangan itu, Polres dan Disperdagin Cirebon akan melakukan tindakan hukum jika ditemukan oknum yang mempermainkan harga.

Adapun harga-harga hasil sidak tersebut, yaitu beras premium dengan harga Rp.12.500 per kg, beras Ramos 10.500 per kg menjadi Rp 9.500 per kg.

"Beras premium tersebut masih normal," kata Suhermanto.

Sedangkan harga minyak goreng kemasan turun dari harga Rp 12.000 per kg menjadi Rp 8.000 per kg.

Harga daging sapi masih normal yaitu Rp 110.000 per kg, sedangkan harga daging ayam broiler turun dari harga Rp 34.000 per kg menjadi Rp 33.000 per kg.

Harga telur ayam naik dari Rp 19. 975 per kg menjadi Rp 26.000 per kg.

Tepung terigu protein sedang turun dari harga Rp 9.400 per kg menjadi Rp 7.800 per kg.

"Untuk harga sayuran, ada beberapa yang turun dan adapula yang naik," ujar Suhermanto.

Kentang turun dari harga Rp 17.000 per kg menjadi Rp.12.000 per kg, sedangkan wortel naik dari harga Rp 12.000 per kg menjadi Rp 18.000 per kg.

Harga cabai merah turun dari Rp 35.000 per kg menjadi Rp 30.000 per kg dan harga cabe rawit rueun dari harga Rp 40.000 per kg menjadi Rp 20.000 per kg.