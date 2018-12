Tidur Siang Rupanya Punya Manfaat Luar Biasa, Bisa Atasi Efek Bahaya dari Kurang Tidur

TRIBUNJABAR.ID - Para ahli telah lama mengklaim tidur siang memiliki manfaat menakjubkan untuk kesehatan.

Riset baru juga membuktikan tidur siang tak hanya menambah fokus dan kewaspadaan.

Ada banyak manfaat tersembunyi dari aktivitas menyenangkan di siang hari ini.

Riset dari University of Tsukuba, Jepang, yang menggunakan tikus sebagai subjek penelitian telah membuktikan manfaat dari tidur siang.

Dari hasil riset, diketahui mutasi gen tunggal dapat meningkatkan jumlah tidur yang dibutuhkan tikus.

Inilah yang memberi inspirasi para peneliti untuk menganalisis kebiasaan tidur manusia.

Dikutip dari Kompas.com yang melansir laman the Independent, Kamis (13/12/2018), riset ini telah diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences.

Penelitian ini menguak mekanisme fisiologis yang mengatur kebiasaan tidur manusia.

Dalam penelitian ini, para periset menjalankan studinya dengan berpijak pada hasil penelitan terdahulu.

Yakni, terkait dengan mutasi protein yang disebut SIK3, dan juga pengujian akan efek terhadap kebiasaan tidur tikus.