Luna Maya Diam di Rumah Setelah Putus dari Reino Barack, Mengaku Ada 'Seseorang' Datang Menghibur

TRIBUNJABAR.ID - Masa setelah putus dari Reino Barack merupakan salah satu pengalaman terberat bagi Luna Maya.

Luna Maya mengurung diri di rumah setelah kisah cintanya dengan Reino Barack kandas.

Pemain film Suzanna Beranak dalam Kubur itu menceritakan masa sulitnya di Alvin and Friends yang diunggah pada 11 Desember 2018.

Dalam tayangan tersebut, sahabat Luna Maya, Melaney Ricardo membenarkan bahwa mantan kekasih Reino Barack itu sempat tak muncul.

"'Guys Luna Maya lagi ribut ya, tolong gini-gini, makanya dia enggak muncul', Ayu sudah pakai konde, sudah pakai baju pesta, 'Kemana si Luna?', 'di rumah', 'oh ya sudah, she need time'," cerita Melaney Ricardo.

Luna Maya mengaku masa melupakan Reino Barack berjalan begitu lama.

Walaupun, Luna Maya dan Reino Barack baru putus hampir tiga bulan yang lalu.

Syahrini, Reino Barack, Luna Maya (Instagram/@lunamaya/@reinobarack/@princessyahrini)

"Itu, waduh... rasanya kayak dua setengah tahun," ucap Luna Maya.

Selama menyembuhkan luka hatinya, Luna Maya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Melaney Ricardo menyebut Luna Maya sampai menangis sedih dan tak mencuci rambut selama empat hari.