Napoli Tersingkir dari Liga Champions, Carlo Ancelotti Sebut Bek Liverpool Harusnya Dikartu Merah

TRIBUNJABAR.ID- Masih ada yang menganjal di benak pelatih Napoli Carlo Ancelotti setelah timnya kalah 1-0 dari tuan rumah Liverpool di Stadion Anfield, Rabu (12/12/2018) dinihari WIB.

Kekalahan itu membuat Napoli tersinggir dari Liga Champions dan turun kasta ke Liga Europa. Padahal, pasukan asuhan Carlo Ancelotti sempat menguasai klasemen grup C hingga matchday kelima.

Sebaliknya, hasil yang sama membuat Liverpool lolos dari lubang jarum, melaju ke babak 16 Liga Champions sebagai runner up grup C.

Ketidaklolosan Napoli ke babak 16 besar Liga Champions membuat Carlo Ancelotti memprotes keputusan wasit terkait pelanggaran bek Liverpool, Virgil van Dijk.

Virgil van Dijk menjegal striker Napoli, Dries Mertens, pada menit ke-13.

Virgil van Dijk merasa sudah memenangi bola terlebih dahulu tetapi Carlo Ancelotti memiliki pendapat lain terkait hal ini.

"Saya sudah lihat video pelanggaran tersebut dan Van Dijk berhak mendapat kartu merah," kata Carlo Ancelotti seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Ada banyak rencana tentang video assistant referee (VAR) tapi saat hal tersebut benar-benar terjadi di Liga Champions, semua sudah terlambat," ujar Carlo Ancelotti.

Napoli harus tersingkir dari Liga Champions musim ini akibat gol tunggal Mohamed Salah pada menit ke-34.

Koleksi sembilan poin milik Napoli sebenarnya sama dengan milik Liverpool.

Akan tetapi, pasukan Ancelotti kalah dalam hal gol memasukkan.

Napoli pun harus rela berlaga di Liga Europa usai finis di urutan ketiga klasemen akhir grup C Liga Champions.

Napoli menjadi klub kedua Liga Italia yang tersingkir di fase grup setelah Inter Milan.