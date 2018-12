Juergen Klopp Puji Alisson Becker Setinggi Langit Usai Liverpool Kalahkan Napoli di Liga Champions

TRIBUNJABAR.ID- Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, melontarkan pujian setinggi langit kepada kiper andalan mereka, Alisson Becker.

Performa gemilang Alisson Becker kala Liverpool berhadapan dengan Napoli pada matchday keenam Liga Champions, Rabu (12/12/2018), membantu The Reds melangkah ke babak 16 besar.

Dalam pertandingan itu, Alisson Becker membuat beberapa penyelamatan penting, terutama pada menit-menit akhir menjelang laga buat.

Penampilan apik Alisson Becker inilah yang membuat Juergen Klopp kagum. Bahkan, sang pelatih merasa Alisson Becker layak dibeli dengan harga lebih mahal saat didatangkan dari AS Roma.

"Jika saya tahu Alisson sebagus ini, saya akan membayarnya dua kali lipat," ujar Juergen Klopp dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Saya tak bisa berkata-kata terkait penyelamatan Alisson. Hal itu benar-benar membuat kami hidup," kata Klopp.

Alisson Becker membuat penyelamatan dramatis pada menit ke-90+2 saat melawan Napoli.

Penyelamatan Alisson memang krusial karena hal itu membantu mempertahankan keunggulan 1-0 Liverpool atas Napoli hingga laga usai.

Kemenangan atas Napoli memastikan Liverpool lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini.

Alisson Becker diboyong dari AS Roma dengan banderol atau 56,25 juta pound (Rp 1,02 triliun).

Ia menjadi kiper termahal kedua di dunia setelah Kepa Arrizabalaga yang dibeli Chelsea dari Athletic Bilbao.