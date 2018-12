Garansi TV Polytron 5 Tahun Mendapat Pengakuan Positif dari Majalah Marketeers

Mengantisipasi kekhawatiran konsumen mengenai jaminan garansi dan kemudahan reparasi pada saat membeli televisi, Polytron berani menjawab kebutuhan konsumen ini dengan meluncurkan program garansi TV LED lima tahun.

Polytron merupakan satu-satunya merk yang memberikan garansi sampai dengan lima tahun termasuk panel LED, ini merupakan terobosan baru dan langkah yang berani mengingat 90% harga LED TV adalah harga panel LED-nya.

Keseriusan ini pun membuahkan hasil, bertempat di Jakarta, baru-baru ini kampanye Polytron pada TV LED #5tahunbebasgalau atau TV LED yang bergaransi lima tahun pun menuai hasil.

Polytron menerima penghargaan Marketeers Editor’s Choice Award 2018 untuk kategori The Incredible Sales Promotion of The Year.

Program garansi lima tahun ini sudah dilayangkan sejak tahun 2017 lalu dan memperoleh antusias positif dari konsumen. Eddy Ariawan selaku Consumer Electronics Group Head Polytron menyampaikan bahwa garansi lima tahun ini diberikan secara menyeluruh, meliputi garansi panel/layar, garansi spare part/suku cadang, garansi jasa perbaikan, garansi remote control hingga garansi karena petir, yaitu mulai dari TV LED yang berukuran 20, 22, 24, 32, 39, 43, hingga 50 inci.

Keberhasilan dalam program ini juga tercermin dari penjualannya yang mengalami kenaikan hingga dua kali lipat di banding tahun sebelumnya.

Polytron cukup percaya diri karena Polytron memiliki badan riset mandiri yang selalu dikembangkan.

Sehingga Polytron memiliki kemampuan lebih dalam teknologi LED.

Awal semester dua pun Polytron cukup optimis dengan meluncurkan TV seri terbaru yaitu 3 in 1 Tuner yang juga disematkan program garansi lima tahun.

Jumlah tuner yang ada pada pesawat TV jenis ini terbilang lengkap yaitu dilengkapi dengan Analog Tuner; Digital T2 Tuner dan Digital S2 Tuner, dengan sebutan 3 in 1 Tuner di dalam satu pesawat TV LED.

Untuk menikmati siaran digital satelit dalam seri 3 in 1 Tuner maka pelanggan cukup menambahkan piringan parabola dan LNB kabel untuk membantu penerimaaan siaran.

Selain channel lokal dari Indonesia juga ada banyak channel dari luar negeri yang bisa ditangkap dengan menggunakan perangkat ini. Misal channel yang berasal dari Asia dan juga channel lain dari seluruh penjuru dunia, caranya hanya dengan mengarahkan perangkat ke satelit.

Keunggulan lain yang ditawarkan Polytron adalah TV 3 in 1 tuner ini dapat merekam siaran dari stasiun TV manapun dan data tersebut akan di simpan menggunakan eksternal memori/USB input.

Selain program dan teknologi tersebut, Polytron juga didukung oleh sumber daya yang handal. Polytron telah memiliki jaringan service center lebih dari 60 outletyang tersebar luas di seluruh nusantara. Juga memiliki jaringan layanan melalui sosial media yang selalu siap membantu.