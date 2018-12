Wah, Michael Learns To Rock Bakal Manggung di Senayan Malam Ini 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Grup musik legendaris Michael Learn To Rock (MLTR) seolah tak bosan tampil di Indonesia.

MLTR kembali hadir dan akan menggebrak panggung konser musik bertajuk World Music Festival (WMF) 2018.

Para personel MLTR, yakni Jascha Richter, Mikkel Lentz dan Kare Wanscher, mengaku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan para penggemarnya di Indonesia yang disebutnya sebagai penggemar fanatik yang sangat antusias dan menyukai lagu lagu hits mereka seperti diantaranya Sleeping Child, Paint Of Love, Take Me To Your Heart, Nothing To Lose dan masih banyak lagi.

"Kami sudah tidak sabar lagi ingin segera bertemu dan bernyanyi bareng dengan para penggemar kami di sini yang sangat menyukai dan fanatik dengan lagu lagu kami", kata Kare Wascher, mewakili rekan rekannya, saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Senin (10/12/2018) malam.

Michael Learns To Rock akan menemui para penikmat musik di tanah air pada Selasa (11/12/2018) di Lapangan Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat.

"Kami datang lagi ke sini karena kami senang lagu lagu kami sangat dikenal dan disukai masyarakat Indonesia karena itu kami akan berusaha untuk bermain secara total untuk memuaskan rasa rindu mereka pada lagu lagu kami", tambah Kare yang sangat antusias menjawab semua pertanyaan wartawan yang menemuinya.

Sebelumnya sempat beredar kabar yang kurang menyenangkan perihal penyelenggaraan Konser World Music Festival pada kategori Festival day 1 dan day 2 yang seharusnya diadakan pada 8 - 9 Desember ini dengan sangat terpaksa dibatalkan terkait sesduatu hal, namun demikian Original Production selaku promotor acara tersebut menyampaikan permintaan maaf kepada para penonton

"Konser World Music Festival 2018 sudah kami rencanakan dengan sebaik mungkin untuk para pecinta musik di Indonesia, tapi terus terang dengan sangat menyesal kami menyampaikan bahwa konser World Music Festival pada Day 1 dan Day 2 yang berdasarkan jadual berlangsung pada 08 - 09 Desember 2018 di Telkom Hub terpaksa dibatalkan karena adanya kendala teknis dan hal lainnya yang tidak terduga, karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya", ucap Promotor dari Original Production, Tommy Pratama.

Terkait pembatalan tersebut pihak promotor akan menghubungi langsung para pembeli tiket

Festival WMF 2018 untuk diberikan kesempatan memilih alternatif, antara pengembalian uang secara penuh (refund) atau free upgrade menjadi tiket Gold untuk menonton konser Michael Learns To Rock (MLTR).