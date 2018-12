Satu Pemain Asing Persib Bandung Hengkang, Kirim Ucapan Perpisahan untuk Bobotoh

Para penggawa Persib Bandung merayakan gol yang dicetak Oh In Kyun ke gawang PSMS Medan, Selasa (5/6/2018)

TRIBUNJABAR.ID - Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung.

Pasalnya, salah seorang pemain andalannya dikabarkan meninggalkan Persib Bandung.

Ya, seorang gelandang asal Korea Selatan, Oh In kyun akhirnya telah memutuskan untuk hengkang dari Persib Bandung.

Kabar hengkangnya Oh In kyun awalnya diumumkan oleh akun Twitter Indonesia Soccer Transfers, @Indostransfer pada Senin (10/12/2018).

Pemain kelahiran 29 Januari 1985 itu didatangkan Persib Bandung di awal musim 2018.

Oh In kyun dikontrak Persib Bandung satu musim dengan opsi perpanjangan.

"BREAKING: Oh In kyun resmi meninggalkan Persib Bandung.

In-Kyun sendiri didatangkan Persib pada awal musim 2018 dan diberi kontrak 1 musim opsi perpanjangan.

Selama berseragam Persib pada musim ini, In-Kyun mencatatkan 27 kali penampilan dengan torehan 3 gol," tulis akun @Indostransfer.

Kabar ini juga diperkuat oleh Oh In Kyun melalui media sosial Instagram, @inkyun33, pada Minggu (9/12/2018).

Melalui postingannya, Oh In Kyun mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen di Persib Bandung termasuk bobotoh.

"Saya ucapkan terimakasih kepada pemain",staff pelatih, official people, management,media, and all fans persib."