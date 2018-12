Oh In Kyun Dikabarkan Tinggalkan Persib Bandung, Begini Rapor di Liga 1 2018, Punya Catatan Terbaik

Gelandang Persib Bandung Oh In Kyun saat bersusaha meloloskan diri dari adangan pemain PSMS Medan di Stadion Teladan, Medan, Selasa (5/6/2018)

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Gelandang asal Korea Selatan, Oh In Kyun, sudah mengucapkan salam perpisahan kepada Persib Bandung dan bobotoh.

Sejauh ini belum diketahui alasan di balik salam perpisahan Oh In Kyun.

Mungkin mengundurkan diri atau kontraknya tak diperpanjang manajemen Persib Bandung.

Oh In Kyun resmi menjadi bagian dari Persib Bandung pada 5 Januari 2018.

Kedua pihak sepakat untuk kerja sama selama satu musim plus opsi perpanjang kontrak Oh In Kyun.

Rapor pemain asal Korea Selatan bersama Persib Bandung tak buruk.

Pemain Persib Bandung, Oh In kyun menendang penalti ke gawang Bali United. (ligaindonesia)

Ia bahkan hampir selalu menjadi andalan pelatih Mario Gomez di sektor gelandang tengah.

Oh In Kyun berperan sebagai gelandang box to box, dituntut punya skill yang sama baik saat tim menyerang dan bertahan.

Musim ini, sesuai data soccerway, Oh In Kyun tampil dalam 27 bersama Persib Bandung.

Hebatnya, Oh In Kyun, selalu menjadi starter dalam 27 laga itu dan hanya 3 kali digantikan pemain lain.