Marion Jola Terpilih Sebagai Penyanyi Pendatang Baru Terbaik Asia di MAMA 2018 di Korsel

TRIBUNJABAR.ID, SEOUL - Penyanyi Indonesia, Marion Jola mendapat penghargaan Best New Asian Artist di ajang Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018.

Mnet Asian Music Award ini digelar, Senin (10/11/18).

Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2018 merupakan sebuah acara penghargaan musik Korea Selatan yang dimulai sejak tahun 1999.

Tahun ini MAMA 2018 digelar di tiga negara tepatnya di Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang.

MAMA 2018 hari pertama dihelat di Songdaemun Design Plaza, Seoul, Korea Selatan

MAMA 2018 hari pertama dimeriahkan oleh Marion Jola, ada Dean Ting, Orange, Hiragana Keyakizaka46, The Toys, NATURE, GWSN, IZONE, G_I_DLE, LOONA, Fromis_9, Stray Kids, Kim Dong Han, The Boyz, Hyeongsop X Euiwoong, dan Wanna One.

Berikut pemenang beberapa nominasi 2018 MAMA

DDP Best Trend: Wanna One

Best New Artist (Female): IZ*ONE

Best New Artist (Male): Stray Kids

Best of Next: (G)I-DLE

Best Video Director: Lo Ging-zim