Bingung Jumat Besok Mau Nongkrong Dimana? ke Signature Timeout aja, Ada Gugun Blues Shelter

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah sukses digelar tahun lalu, kini Signagure Timeout hadir kembali untuk menghibur Barudak Bandung.

Acara tersebut akan memboyong musisi blues lokal Gugun Blues Shelter yang beranggotakan Gugun (gitaris), Fajar (bassis), dan Bowie (drumer).

Sejumlah lagu milik Gugus Blues Shelter seperti Slaves to The Nations, Vixen Eye, Marching Strut, Sweet Looking Woman, Give Your Love, dan lainnya, tentu akan menghibur kalian di Signagure Timeout 2018.

Tidak hanya itu, Signagure Timeout 2018 juga menghadirkan Ginda Bestari dan Emmy Tobing sebagai bintang tamunya yang sekaligus memeriahkan acara.

Signagure Timeout 2018 akan berlangsung di La Braga, Jalan Braga No 54, Kota Bandung, Jumat (14/12/2018) pukul 21.00 WIB.

Selain menikmati penampilan Gugun Blues Shelter, penonton juga bisa menikmati aneka menu yang tersedia di La Braga Resto & Lounge.

Wah menarik bukan? Yuk ajak teman-teman Kalian ke acara Signagure Timeout 2018 untuk mengisi hari Jumat di awal Desember ini.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut bisa hubungi ke nomor 081383474359.