Vespa Marta Dinata, Melawan Stigma Negatif yang Kerap Ditujukan pada Komunitas Motor

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komunitas motor melalui berbagai kegiatan positif, ingin melawan stigma negatif yang kerap dilontarkan seperti anarkis, ugal-ugalan, atau dinilai mengganggu dan meresahkan warga.

Stigma negatif itu bakal terkikis jika merujuk pada komunitas motor vespa asal Kota Bandung, Vespa Marta Dinata (VMD) yang mempunyai sejumlah kegiatan positif.

Pendiri komunitas VMD, Muhammad Risyad Rachman (17) mengatakan, berbagai kegiatan positif dilakukan untuk melawan stigma negatif yang kerap kali selalu melekat pada komunitas motor.

"Selain nongkrong dan riding, kami juga sering menggelar penggalangan dana untuk bencana alam. Kami juga waktu bulan puasa saat Sahur On The Road (SOTR) membagi-baikan nasi bungkus ke kaum duafa. Itu satu bentuk perlawanan kami terhadap stigma negatif,"ujar Risyad saat ditemui Tribun Jabar di Dealer Saluyu Vespario Aria Jipang, Jalan Prabu Dimuntur No 24, Kota Bandung, Sabtu (8/12/2018).

Ia menceritakan meskipun komunitas motor vespa yang didirikannya itu masih terbilang baru, ia bersama teman se-komunitasnya itu, kebanyakan masih duduk dibangku SMA sudah berprestasi.

"Kami buktikan dengan prestasi, komunitas motor vespa kami pada 3 Desember 2018 ikutan lomba balap vespa race di sentul, Bogor," ujar Risyad.

Ia menjelaskan saat mengikuti balap vesparace tingkat nasional, komunitasnya mengirimkan satu perwakilan anggotanya yakni, Muhammad Hanif.

"Posisi Hanif yang ikutan lomba vesparace kemarin, dari 11 peserta, teman kami finish di posisi 7, itu pencapaian terbaik kami,"ujarnya

Komunitas yang berdiri pada 5 Juni 2018 ini, anggotanya kebanyakan berasal dari SMA Taruna Bakti Bandung.