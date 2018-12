Trans Luxury Hotel Kota Bandung Berikan Sejumlah Kejutan di Malam Natal dan Tahun Baru

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menghabiskan malam Natal dengan makan bersama orang tersayang tentu menjadi satu pilihan menarik.

Bagi Anda yang sibuk seharian dan tak sanggup memasak untuk makan malam, Anda bisa mengajak orang tersayang ke The Restaurant.

The Restaurant berlokasi di lantai tiga Trans Luxury Hotel dengan pemandangan kolam renang unik bertemakan pantai.

Marketing Manager Trans Luxury Hotel, Anggia Elgana mengatakan, mulai Senin 24 Desember 2018, pengunjung bisa menikmati joyful festive dining dengan harga Rp 399.000++ untuk dewasa dan Rp 199.000++ untuk anak di bawah 12 tahun.

"Di malam Natal, kami akan menyajikan hidangan khas Natal seperti beef wellington, Roasted Turkey with Bread Dumpling, Homemade Pasta, Apple Waldorf Salad, Buche de Noel, dan masih banyak lagi," ujar Anggia di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto No 289, Kota Bandung, Minggu (9/12/2018) malam.

Bagi Anda yang ingin menikmati makan malam yang lebih romantis, Anda bisa menikmatinya di lantai tertinggi The Trans Luxury Hotel Bandung: The 18th Restaurant and Lounge.

"Di lantai 28, kami mempersembahkan Christmas Feasts yang menghadirkan set menu dinner eksklusif dengan harga Rp 599.000++/orang," ucap Anggia.

Sedangkan di malam perayaan tahun baru akan ada penampilan spektakuler bersama DJ Mike Perry, Kla Project dan Ten 2 Five di Trans Convention Centre.

Pengunjung dapat bernostalgia bersama dengan lagu-lagu hits Kla Project seperti Yogyakarta, Tak Bisa Ke Lain Hati, dan Menjemput Impian.

Tak ketinggalan juga dengan lagu-lagu hits Ten 2 Five seperti I will Fly, Love is You, Hanya Untukmu yang akan membawa banyak kenangan.

Konsep baru ini akan membuat setiap pengunjung sing-along dengan berbagai musik-musik era 90’s dan tentunya menikmati beat-beat terkini persembahan DJ Mike Perry.

Untuk bisa menikmati penampilan ini, Anda bisa membeli tiket dengan harga mulai dari Festival dengan harga Rp 550,000, VIP Rp 750.000, dan VVIP Rp 1.000.000.

Untuk pembelian tiket dapat dengan datang langsung ke Festive Desk di lantai Lobby The Trans Luxury Hotel, atau dengan menghubungi 022 8734 8888 atau email info@thetranshotel.com.