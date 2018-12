PayTren Discovery 2018 Transformasikan Inovasi Bisnis bagi Mitra Usaha dan Penggunanya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

BANDUNG - Perusahaan teknologi keuangan berbasis syariah di Indonesia, PayTren, kembali melakukan inovasi bagi para mitra bisnis dan penggunanya.

Update tentang inovasi-inovasi tersebut digelar dalam perhelatan spesial di penghujung tahun, yaitu PayTren Discovery 2018 yang digelar di Gedung Budaya Sabilulungan Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.

Menurut CEO PayTren, Hari Prabowo, PayTren Discovery 2018 bertema “We Are Transforming” menegaskan semangat PayTren untuk terus berubah dan berbenah.

Pihak PayTren ingin menggambarkan bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini, PayTren telah bermetamorfosis menjadi aplikasi yang lebih simpel, moderen, mudah, dan lebih fungsional.

"Di aplikasi terbaru yaitu PayTren 5.17 yang diperkenalkan dalam acara ini, sudah ada manfaat baru yang ditunggu-tunggu mitra selama ini yaitu kecepatan dan kemudahan untuk upgrade menjadi mitra pebisnis. Insya Allah, cukup 15 menit saja sudah bisa menjadi mitra pebisnis,” kata Hari Prabowo di sela acara.

Sementara menurut pendiri dan Komisaris PayTren, Ustaz Yusuf Mansur, PayTren sudah bertransformasi, bukan hanya sekadar dari aplikasi bayar-bayar menjadi aplikasi fintech yang canggih, namun lebih besar dari itu.

"Let’s Jump, Run to the Next Level! Kita ingin mengubah manusianya, yaitu para mitra dan pengguna, agar bisa hidup lebih baik, lebih pintar, lebih mulia, dan lebih berkah. Karena sesungguhnya PayTren adalah solusi kehidupan dan campus of life. Kita ingin para mitra sukses bisnisnya, dan berkah hidupnya,” ujar Yusuf Mansur.

Menurut Yusuf Mansur, proses transformasi atau perubahan PayTren tersebut ditampilkan secara jelas dalam dua segmen acara Paytren Discovery 2018, yaitu acara utama dan eksibisi atau pameran yang bertema Education dan Entertainment.

Acara utama dihadiri oleh mitra PayTren setingkat Star Leader ke atas.

Para undangan yang hadir, selain manajemen PayTren, adalah pengurus-pengurus Darul Quran Group, pejabat-pejabat organisasi mitra PayTren seperti Bank Indonesia, dan pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja sama PayTren, antara lain Bupati Lamongan, Jawa Timur.

Sedangkan di area eksibisi, ditampilkan foto-foto perjalanan PayTren 2013 – 2018, Zona Experience dari PayTren Academy, yang merupakan support system unik dan canggih dari PayTren, dan aplikasi edukasi Digital Virtual Reality dan Augmented Reality dari WHBS (Wisatahati Business School), sekolah bisnis yang diinisiasi oleh Ustaz Yusuf Mansur sejak tahun 2012. (kemal setia permana)