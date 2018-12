Komunitas Pemilik Motor Royal Endfield Indonesia Gelar Jambore Perdana di Cikole Lembang

Perwakilan Super Adventure Regional Jabar, GP Bayu (kedua dari kanan) dalam acara konferensi pers Jamboree Royal Enfield Indonesia di Artifex, Jalan Martanegara No 8, Kota Bandung, Senin (10/12/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebuah even besar bernama Jamboree Royal Enfield Indonesia akan digelar komunitas pemilik motor Royal Endfield (RE), Reborn (Royal Enfield Bikers Owners Nations).

Gelaran ini jelas akan menjadi kabar baik bagi para pengguna dan pemilik motor RE di Indonesia.

Karena jambore ini merupakan gelaran pertama yang digelar komunitas Reborn di Indonesia yang sekaligus untuk menyambut ulang tahun Reborn Indonesia.

Selain itu, helatan akbar ini didukung penuh oleh Super Adventure, yang dikenal sangat peduli dan apresiatif terhadap berbagai komunitas unik, pegiat adventure, dan kegiatan outdoor positif lainnya.

Jambore RE pertama di Indonesia yang mengusung tema "As Indonesian As One" ini akan digelar di Cikole Lembang, tanggal 15-16 Desember 2018.

Menurut Ketua Reborn Indonesia, Indra Kusuma Wardhana, Reborn berdiri pada bulan September 2016.

Karena saat ini cukup banyak pemilik dan pengguna RE di Indonesia, maka pihaknya berinisiatif menggelar Jamboree Royal Enfield Indonesia yang pertama.

"Salah satu tujuannya adalah selain silaturahmi, kami ingin komunitas RE ini bisa ikut bersuara buat Indonesia. Indonesia. Meskipun motor kami ini pabrikan Inggris yang sekarang diproduksi lagi di India, tetapi dengan hobi berkumpul, kami bisa menanamkan nasionalisme dari hobi itu. Dengan merek motor dari luar, mungkin bisa memotivasi Indonesia untuk bikin motor sendiri," ujar Indra yang juga dikenal dengan nama Baba Sanglegenda, dalam konferensi pers Jamboree Royal Enfield Indonesia di Artifex, Jalan Martanegara No 8, Kota Bandung, Senin (10/12/2018).

Terkait konsep acara, Baba menyebutkan bahwa konsep jamboree ini adalah ride and camp dimana nantinya akan ada konvoi dari Bandung menuju venue.