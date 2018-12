Gisel Bilang Lagu Peluk Sesuai Kondisinya dengan Gading Marten, Begini Liriknya

TRIBUNJABAR.ID- Gisel mengatakan kondisinya dengan Gading Marten tergambar melalui lagu milik Dewi Lestari.

Hal tersebut Gisel sampaikan dalam acara Nebeng Boy S2 Episode 11 yang diunggah di Youtube pada 6 Desember 2018.

Saat itu, Boy William menanyakan Gisel tentang rasa kehilangan setelah memutuskan untuk berpisah dari Gading Marten.

Gisel mengatakan pasti akan ada yang hilang setelah melalui proses perpisahan.

Namun, Gisel menganggap proses tersebut memang harus dijalani dan merupakan opsi yang telah mereka berdua pilih.

Alasan Gading Marten dan Gisella Anastasia tak lagi pakai cincin kawin (Grid.ID/Menda Clara Florencia)

Bahkan Gisel sempat menitikkan air mata selama menjelaskan perpisahannya dengan Gading Marten.

"Something missing in my life pasti but yeah... what I miss the most maybe togetherness as Gempi's parent

(Sesuatu yang hilang di hidup aku pasti ada tapi ya... apa yang bakal paling aku rindukan mungkin kebersamaan sebagai orangtua Gempi)," kata Gisel.

Kemudian, Boy William memutarkan lagu Bruno Mars yang berjuudul When I was Your Man.

Namun, menurut Gisel lagu tersebut tidak tepat bila harus menggambarkan rasa kehilangannya.