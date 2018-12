Kabar Gembira bagi Pencinta Game, PUBG versi PS4 Sudah Bisa Dinikmati, Ada Peta Eksklusif Vikendi

TRIBUNJABAR.ID - Pengguna konsol PlayStation 4 (PS4) kini sudah bisa menikmati game Player Unknown's Battleground ( PUBG).

PUBG versi PS4 sudah bisa dibeli mulai Jumat (7/12/2018) kemarin.

Dalam game ini, Tencent selaku pengembang menghadirkan sejumlah item eksklusif khusus untuk pengguna PS4.

Item tersebut, antara lain parasut dengan corak PS4 Pixel Art, pakaian karakter Nathan Drake dari game Uncharted, Elite's Backpack dari The Last of Us, dan beberapa item lainnya.

Lebih jauh, Tencent juga membawa peta baru bernama Vikendi yang akan mulai bisa diunduh pada 19 Desember mendatang, khusus untuk PS4 dan Xbox.

Vikendi sendiri merupakan peta musim dingin dengan ukuran 6x6 yang diumumkan di ajang The Game Awards 2018, Jumat lalu.

Menurut Chief Marketing Officer PUBG Corp, Richard Kwon, perilisan PUBG untuk PlayStation 4 ini merupakan pencapaian tersendiri untuk perusahaan.

Dengan dirilisnya PUBG versi PS4, game bergenre battle-royale ini bisa menjaring lebih banyak jumlah pemain.

"Mulai hari ini, PUBG sudah bisa dimainkan oleh 40 juta pengguna PlayStation 4. Ini merupakan sebuah pencapaian penting untuk tim global kami," ungkap Kwon.

game PUBG versi PS4 ini sudah dapat diunduh melalui PlayStation Store atau pengguna bisa membeli di gerai-gerai secara offline.

Ada beberapa versi yang bisa dibeli oleh pengguna yakni Disc Edition, PUBG Looter's Edition, PUBG Survivor Edition, dan PUBG Champions Edition.

Game ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 395.000.

Kendati demikian belum ada fitur cross-play yang hadir pada PUBG versi PS4 ini.

Sehingga pemain PUBG di konsol PS4 tidak akan dapat bertempur bersama pemain lain dengan perangkat berbeda, seperti M smartphone, Xbox, dan PC.

