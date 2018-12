Pelatih Persib Bandung Mario Gomez Soal Insiden Antara Ezechiel N Douassel dan Jonathan Bauman

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez, mengomentari pertikaian antardua pemainnya, Ezechiel N Douassel dan Jonathan Bauman.

Perselihan Ezechiel N Douassel dan Jonathan Bauman terjadi di menit 70 dalam laga Persib Bandung kontra Barito Putera di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali Sabtu (8/12/2018).

Mario Gomez mengaku tak senang melihar insiden Ezechiel N Douassel dan Jonathan Bauman itu.

"Itu enggak bagus. Saya tahu itu dan saya tidak suka itu. Saya tidak suka pemain bertengkar dengan lawan apalagi berantem sama temen sendiri," ujar Mario Gomez dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan.

Menurut pelatih asal Argentina, perselisihan seperti yang diperlihatkan Ezechiel N Douassel dan Jonathan Bauman itu bisa merusak keutuhan tim.

Mario Gomez mengatakan karakter petarung dalam diri pemain semestinya disalurkan untuk meraih kemenangan atas lawan.

"Saya juga tahu mereka punya karakter untuk fight together bukan fight between us," katanya.

Dua striker asing Persib Bandung, Ezechiel N Doaussel dan Jonathan Bauman, berselisih di lapangan.

Bahkan, dari tayangan Indosiar, Ezechiel N Doaussel tampak, pakai telapak tangannya, mendorong muka Jonathan Bauman.