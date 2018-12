Foto-foto Luna Maya dan Faisal Nasimuddin saat Menghabiskan Waktu Bersama

TRIBUNJABAR.ID - Kedekatan Luna Maya dengan seorang pengusaha asal Malaysia, Faisal Nasimuddin, belakangan disoroti.

Tak hanya sekali saja, Luna Maya rajin memberikan like pada tiap posting-an Faisal Nasimuddin.

Luna Maya dan Faisal Nasimuddin juga sering berbalas komentar di Instagram.

Tak hanya di media sosial, Luna Maya dan Faisal Nasimuddin ternyata sering hangout bareng bersama teman-teman mereka.

Dirangkum oleh TribunStyle.com, berikut beberapa foto Luna Maya dan Masimuddin ketika menghabiskan waktu bersama dalam berbagai momen:

1. Motel Mexicola, Bali

Faisal Nasimuddin pernah mengunggah foto kebersamaannya bersama Luna Maya.

Foto tersebut diambil di Bali, Luna Maya dan Faisal Nasimuddin berfoto ramai-ramai bersama rekan-rekan mereka.

"Bali doesn’t get any better with this bunch! Fun night out at Motel Mexicola," tulis Faisal Nasimuddin.

Luna Maya juga terlihat berbalas komentar dengan Faisal Nasimuddin di unggahan itu.