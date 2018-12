Terungkap, Ternyata Gisella Anastasia Sudah Berulang Kali Minta Cerai dari Gading Marten

TRIBUNJABAR.ID - Permintaan cerai Gisella Anastasia kepada suaminya, Gading Marten ternyata sudah disampikan berulang kali.

Sampai akhirnya Gisella Anastasia benar-benar mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dan hari pertama sidang gugat cerai Gisella Anastasia vs Gading Marten itu pun akhirnya tiba, Rabu (5/12/2018).

Perceraian jadi puncak dari masalah rumah tangga Gading Marten dan Gisella Anastasia.

Gisella Anastasia menganggap perpisahan adalah solusi terbaik bagi dirinya dan Gading Marten.

Kuasa hukum Gisella Anastasia sekaligus paman dari Gading Marten, Chris Salam mengatakan kliennya sudah meminta cerai dari Gading Marten berulang kali.

"Pastinya lebih dari sekali," kata Chris Salam, saat ditemui Grid.ID di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Chris Salam saat menerima permohonan cerai Gisella untuk Gading, sempat memberikan saran untuk kembali memikirkan keputusannya.

Ternyata, kala itu Gisella sudah kekeuh untuk pisah dari Gading Marten.

"Ketika mereka datang ke aku itu paketanya (berkas cerai) udh jadi. Aku udah bilang, 'Gue daftarin, udah enggak bisa balik lagi loh. Better you think twice'. Aku bilang kalian pikirin dulu tapi mereka tetap bilang, enggak om, kita sudah selesai om," pungkasnya. (Grid.ID, Menda Clara Florencia)