Selebrasi Juergen Klopp Saat Rayakan Kemenangan Liverpool atas Everton Berujung Denda Rp 145 Juta

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, harus membayar denda usai selebrasi yang ia lakukan saat melawan Everton pada pekan ke-14 Liga Inggris, Minggu (2/12/2018).

Juergen Klopp terbawa euforia gol telat Divock Origi yang memenangkan Liverpool atas rival sekota mereka, Everton.

Klopp berlari hingga ke tengah lapangan sembari berloncat-loncat dan bahkan memeluk kiper Liverpool, Alisson Becker.

Kini Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA, telah resmi menjatuhkan denda untuk Klopp sebesar 8.000 pound atau sekitar 145 juta rupiah.

Denda tersebut diberikan kepada Klopp karena terbukti melakukan tindakan ceroboh saat berselebrasi.

Hal Menarik di Liga Inggris Pekan Ini, Termasuk Selebrasi Heboh Juergen Klopp

Klopp sendiri mengatakan bahwa ia cukup menyesal telah berselebrasi berlebihan saat itu.

"Saya tidak ingin melakukannya dan berjanji bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi," ujar Klopp seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Namun momen saat itu memang sangat spesial sehingga saya melakukan selebrasi tersebut," kata Klopp.

Berkat kemenangan tersebut, Liverpool kini masih menempel Manchester City di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris.