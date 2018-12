Rupiah Melemah ke Level Rp 14.421 per Dolar AS

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Laju mata uang garuda pada pukul 14.50 WIB berbalik melemah ke posisi Rp 14.421 per dolar AS dari pembukaan perdagangan Rabu (5/12/2018) di level Rp 14.364 per dolar AS.

Di pasar spot, hari ini Rupiah ditransaksikan pada kisaran Rp 14.364 hingga Rp 14.425 per dolar AS. Pada perdagangan kemarin, Rupiah berada di level Rp 14.291 per dolar AS.

Adapun, berdasarkan acuan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, kemarin Rupiah ditutup melemah ke level Rp 14.383 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp 14.293 per dolar AS.

Analis Senior CSA Research Institue Reza Priyambada menilai laju mata uang garuda kembali berbalik melemah seiring adanya potensi bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve kembali mengerek suku bunga acuannya.

Menurut Reza, sikap pelaku pasar yang kembali meragukan kesepakatan penangguhan pengenaan tarif impor di antara AS dan Tiongkok membuat mata uang Yuan melemah dan berimbas pada pergerakan sejumlah mata uang Asia lainnya, termasuk Rupiah.