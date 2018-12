Diminta Pertimbangkan Lagi Perceraian, Gisel: Enggak Om, Kita Sudah Selesai Om

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Gisella Anastasia ternyata tak hanya satu kali meminta cerai dari sang suami, Gading Marten.

Namun Gisel baru resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 November 2018 lalu.

“Pastinya (Gisel meminta cerai lebih dari sekali). Ketika mereka datang ke aku itu paketanya (berkas cerai) sudah jadi,” kata Chris Salam, kuasa hukum Gisel sekaligus paman Gading Marten, ditemui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Chris Salam pun akhirnya memenuhi keinginan Gisel untuk menggugat cerai.

Sebelumnya, ia selaku paman Gading sempat menyarankan agar keputusan cerai kembali dipertimbangkan.

“Aku udah bilang, 'Gue daftarin, udah enggak bisa balik lagi loh. Better you think twice',” katanya.

Namun pasangan yang menikah 14 September 2013 lalu sudah memiliki keputusan yang sama.

“Aku bilang kalian pikirin dulu tapi mereka tetap bilang, enggak om, kita sudah selesai om,” kata Chris.

Sidang perdana perceraian Gading dan Gisel dijadwalkan pada 5 November 2018. Namun, Gisel selaku tergugat tak hadir. Begitu pula dengan Gading. Lantaran penggugat tak hadir, sidang pun ditunda hingga 12 Desember 2018.