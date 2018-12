Cocok Nih Pas Hujan, Begini Cara Mudah Membuat Sup Krim Jamur di Rumah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menu sup krim seringkali dijadikan pilihan untuk dinikmati ketika cuaca dingin.



Menu sup krim yang paling populer adalah sup krim jamur yang rasanya lebih gurih dan creamy.

Ternyata untuk membuat menu sup krim jamur ini tidak susah dan mudah dicoba di rumah lho.

Ditemui Tribun Jabar, di Four Points by Sheraton, Jalan Ir H Djuanda No 46, Kota Bandung, Selasa (4/12/2018), Executive chef, Andi Nuraji memberikan tips cara membuat mushroom cream soup with truffle oil di rumah.

• Ini Alasan Sosok Raden Dewi Sartika Layak Dipertimbangkan Jadi Nama Bandara di Kertajati Majalengka

Berikut ini adalah cara pembuatannya :

Bahan :

1. Jamur kancing

2. Krim segar

3. Wortel yang dipotong dadu

4. Bawang bombay

5. Bawang daun

6. Daun parsley

7. Minyak truffle.

Hari Ini Sidang Gugat Cerai Gading Marten dan Gisel, Ini Alasannya Memutuskan Berpisah https://t.co/UiaCxc558a via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) December 5, 2018

Cara membuat :

1. Tumis bawang bombay dan jamur kancing hingga warnanya agak kecoklatan

2. Tambahkan air dan bumbu penyedap lainnya di campuran bawang bombay dan jamur kancing

3. Setelah matang masukkan ke dalam blender hingga halus.

4. Sajikan sup dengan daun parsley dan tuangkan minyak truffle diatasnya.

5. Tambahkan roti kering sebagai pelengkap cream soupnya.