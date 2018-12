Luka Modric Terpilih Jadi Pemain Terbaik Dunia, Putus Dominasi Lionel Messi-Cristiano Ronaldo

Gelandang Real Madrid dan Timnas Kroasia, Luka Modric, terpilih sebagai Pemain Terbaik Dunia pada acara penganugerahan The Best FIFA Football Awards di London, 24 September 2018.

TRIBUNJABAR.ID, PARIS - Luka Modric meraih gelar Ballon d'Or setelah mengalahkan pesaingnya yaitu Cristiano Ronaldo dan Antoine Antoine Griezmann, pada Selasa (3/12/2018), waktu setempat.

Luka Modric sukses meraih penghargaan pemain terbaik dunia versi jurnalis, usai mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Antoine Griezmann yang diumumkan di Paris Prancis.

Luka Modric meraih 753 suara unggul dari pesaing terdekatnya, Cristiano Ronaldo (478 suara) dan Antoine Griezmann (414 suara).

Gelar Ballon d'Or merupakan gelar individu ketiga yang diraih oleh Luka Modric, sebelumnya Luka Modric meraih gelar UEFA Mens's Player Of The Year, Best FIFA Men's Player.

Luka Modric nampak emosional setelah maju ke podium dan mendapatkan gelar Ballon d'Or.

"Mungkin di masa lalu ada beberapa pemain yang bisa memenangkan Ballon d'Or seperti Xavi, Andres Iniesta atau [Wesley] Sneijder tetapi orang-orang akhirnya sekarang melihat orang lain," ujar Luka Modric dikutip Tribunnews dari Independent.

"Penghargaan ini untuk semua pemain yang mungkin pantas menang dan tidak. Ini adalah tahun yang sangat spesial bagi saya.

"Sulit untuk mengekspresikan emosi saya dan bagaimana perasaan saya dalam kata-kata. Ini adalah sesuatu yang unik bagi saya. Itu sangat spesial." tutup Luka Modric.

Pencapaian Luka Modric meraih gelar Ballon d'Or mematahkan dominasi selama satu dekade yang dikuasai oleh Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Luka Modric juga memberikan tanggapan terhadap dua pemain Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang mendominasi gelar Ballon d'Or.

"Mereka fenomenal, untuk menang berarti saya melakukan sesuatu yang luar biasa di lapangan tahun ini, itulah mengapa tahun 2017-2018 merupakan tahun terbaik bagi saya".

Luka Modric juga merupakan pemain Kroasia pertama yang meraih gelar Ballon d'Or.(Tribunnews.com/Gigih)