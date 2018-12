Ini Daftar Pemenang Google Play Awards 2018, Tiktok Aplikasi Terbaik, PUBG Mobile jadi Game Terbaik

TRIBUNJABAR.ID - Google baru saja merilis aplikasi-aplikasi serta game terbaik untuk pengguna Android 2018.

Google Play Awards 2018 dibagi ke dalam beberapa kategori.

Aplikasi pemenang dipilih langsung oleh Google, berdasarkan desain aplikasi, tampilan visual, tujuan, kualitas, dan lain-lain.

Namun ada pula aplikasi yang dipilih oleh pengguna yang masuk dalam kategori User's Choice Awards.

TikTok menjadi Aplikasi Terbaik 2018.

"Aplikasi yang membuat kami ketagihan untuk terus menggunakannya."

"Tidak hanya memiliki konsep yang unik, aplikasi ini juga dilengkapi tampilan yang menawan," begitu caption yang tertulis dalam keterangan pemenang.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Google Play Awards 2018 dari berbagai kategori:

• Keren, Fitur Baru Google Maps Ini Bikin Penggunanya Bisa Chatting Langsung dengan Pebisnis

User's Choice Winners of 2018

- User's Choice App 2018: Tokopedia

- User's Choice Game 2018: Garena Free Fire

Best Apps of 2018

- Best App: TikTok

- User's Choice App: Tokopedia

- Most Entertaining: TikTok

- Best Hidden Games: Qlapa

- Best Self-Improvement: Mimo

- Best Daily Helpers: Canva