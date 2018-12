Michael Learns to Rock Mengaku Senang Kembali ke Bandung

Penampilan band asal Denmark, Michael Learn To Rock ( MLTR) saat konser Michael Learn To Rock Still Asian Tour 2018 di Amphiteatre Trans Studio Bandung, Minggu (2/12/2018) malam.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Suasana Trans Studio Bandung (TSB) tampak berbeda dan begitu ramai pada Minggu (2/12/2018) malam.

Pengunjung TSB kali ini bukan ramai karena adanya wahana baru, melainkan adanya konser musik Michael Learns To Rock (MLTR).

Hadirnya Jascha Richter (vokal dan keyboard), Kare Wanscher (drummer), dan Mikkel Lentz (gitar) disambut dengan teriakan pengunjung yang kembali bernostalgia dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh band yang hits sejak tahun 1988 ini.

"Kami senang bisa kembali ke Bandung," ujar Jascha Richter di sela konsernya.

MLTR membuka konsernya dengan lagu 'Complicated Heart' yang disambut dengan teriakan para penonton.

Tempat duduk penonton konser yang terlihat full dan tata cahaya yang penuh warna, serta antusias penonton yang tinggi membuat konser ini menjadi momen nostalgia bagi setiap penonton yang hadir.

Lagu lainnya yang dibawakan oleh MLTR hingga saat ini adalah 'Sleeping Child', 'Breaking My Heart', ' I still Carry On', dan 'Take Me To Your Heart'.