Hidup Marina Bak Dongeng Tarzan, Dibesarkan Kera di Hutan, Sempat Dijual ke Tempat Prostitusi

TRIBUNJABAR.ID - Hidup Marina Chapman bak dongeng Tarzan.

Marina Chapman mengklaim dibesarkan sekumpulan keluarga kera di hutan belantara.

Namun, setelah lima tahun Marina Chapman justru dijual para pemburu ke tempat prostitusi.

Kisah hidup Marina Chapman ini bahkan dituangkan dalam bukunya berjudul The Girl with No Name.

Sebenarnya, kisah hidup Marina Chapman ini mengundang perdebatan.

Namun, Marina Chapman tetap mengakui kera-kera itu 'keluarga' yang telah membuat hidupnya tubuh dan berkembang.

Saat berada di hutan Marina Chapman mengikuti segala pola dan tingkah laku kera.

Ia bahkan berjalan menggunakan kaki dan tangan.

• Rumah Bos Narkoba Isinya Gila-gilaan, Uang Gepokan Menggunung, Bahkan Ada Gua Besar dan Hewan Buas

Kemudian, Marina Chapman pun belajar bertahan hidup di dalam hutan.

Tak jarang, Marina Chapman lebih dulu menyerang menggunakan pukulan demi bertahan hidup.