Hari Ini, 3 Desember Jadi Hari Disabilitas Internasional, Ini 10 Ucapan untuk Memperingatinya

TRIBUNJABAR.ID- Hari Penyandang Cacat Internasional adalah peringatan internasional yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejak tahun 1992 setiap tanggal 3 Desember diselenggarakan peringatan Hari Disabilitas Internasional atau the United Nations International Day of Persons with Disabilites/ UN IDPD) yang didasarkan pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 47/3 pada tahun 1992.

Peringatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat.

Selain itu peringatan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang cacat.

'Memberdayakan penyandang disabilitas dan memastikan inklusivitas dan kesetaraan' adalah tema untuk peringatan hari cacat internasional yang diusung oleh PBB.

Tema tahun ini berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas untuk pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagai bagian dari 2030 Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Agenda 2030 berjanji untuk "tidak meninggalkan siapa pun di belakang".

"Penyandang disabilitas, baik sebagai penerima manfaat maupun agen perubahan, dapat mempercepat proses menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta mempromosikan masyarakat yang tangguh untuk semua, termasuk dalam konteks pengurangan risiko bencana dan aksi kemanusiaan, serta pembangunan perkotaan" saat dilansir dari website resmi PBB pada minggu (2/12/2018).

