Prediksi Line Up Liverpool vs Everton di Derbi Merseyside di Liga Inggris, The Reds Punya Masalah

TRIBUNJABAR.ID- Prediksi line up Liverpool vs Everton, The Reds kemungkinan tak bisa menurunkan line-up terbaik.

Laga bertajuk Derbi Merseyside di Liga Inggris, antara Liverpool vs Everton, berlangsung pada pekan ke-14 Liga Inggris musim 2018-2019, Minggu (2/12/2018) pukul 23.15 WIB.

Pada bentrokan antara Liverpool vs Everton yang rencananya akan dihelat di Stadion Anfield, tuan rumah akan tampil dengan masalah yang lebih banyak daripada tim tamu.

Liverpool baru saja menjalani partai berat saat kalah dari Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions pada tengah pekan ini.

Everton yang tak punya pertandingan di tengah pekan akan punya pemain yang lebih bugar.

Selain itu, Liverpool akan kehilangan beberapa pemain sedangkan tim tamu akan tampil dengan kekuatan penuh.

Skuat asuhan Juergen Klopp bakal tampil tanpa sang kapten, Jordan Henderson, yang tak bisa bermain akibat kartu merah yang ia terima pekan lalu.

Posisinya kemungkinan akan digantikan oleh Fabinho yang kemungkinan besar diduetkan dengan Georginio Wijnaldum sebagai doubel-pivot di lini tengah.

Juergen Klopp juga memberi kesan bahwa Xherdan Shaqiri akan tampil dari menit pertama setelah diistirahatkan kontra PSG.

Artinya, Liverpool kemungkinan akan tampil dengan formasi 4-2-3-1 seperti yang kerap Klopp turunkan dalam beberapa laga terakhir di Liga Inggris.